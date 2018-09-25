Uems abre seleção para professor de Pedagogia e mestrado em Letras

A vaga para professor é destinada a área de Pedagogia para atuação em Paranaíba. A contratação do docente é para aulas temporárias e cadastro reserva, assim como os editais publicados no dia 13 de setembro para seleção de professores em 15 áreas de atuação.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou dois editais na edição nº 9.741 do Diário Oficial do Estado (DOE) para seleção de professor e abertura de processo seletivo para o mestrado em Letras.

O período de inscrição será de 17 a 28 de setembro e deverá ser feito no endereço eletrônico, onde o candidato pode ter acesso às informações completas da seleção. A remuneração será definida de acordo com a titulação e a carga horária, podendo variar de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87.

Mestrado

A Uems abriu inscrições para processo seletivo do mestrado em Letras, com área de concentração em linguagem: língua e literatura. São até 39 vagas para a unidade de Campo Grande.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro. O edital pode ser conferido no Diário Oficial do Estado e no site da Uems.