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Uems publica resultado de concurso público para professor e convocação

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/09/2018 às 09:59

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou edital com o resultado final do concurso público para professor de ensino superior em diversas áreas. As informações estão disponíveis na edição 9.746 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21).

A lista contempla os resultados para as seleções das seguintes áreas: dança; geografia e suas tecnologias; geografia física; geografia humana II; língua e literaturas de língua inglesa; língua, literatura e metodologia de ensino de língua espanhola; língua portuguesa; língua portuguesa e linguística; pedagogia; teatro I e teatro II.

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Ainda no DOE de hoje, a Uems publicou edital de convocação para a candidata aprovada no concurso público para professor temporário de Biologia. A aprovada deve comparecer na Cidade Universitária de Dourados, setor de pessoal, Bloco A, no dia 25 de setembro, às 8h.

A candidata deverá entregar os documentos relacionados no edital. Se não puder comparecer, poderá ser representado por procuração simples com firma reconhecida em cartório. O não comparecimento ou representação na data agendada representa que não houve interesse em assumir as aulas.

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