Uems publica resultado de concurso público para professor e convocação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou edital com o resultado final do concurso público para professor de ensino superior em diversas áreas. As informações estão disponíveis na edição 9.746 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21).

A lista contempla os resultados para as seleções das seguintes áreas: dança; geografia e suas tecnologias; geografia física; geografia humana II; língua e literaturas de língua inglesa; língua, literatura e metodologia de ensino de língua espanhola; língua portuguesa; língua portuguesa e linguística; pedagogia; teatro I e teatro II.