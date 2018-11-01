Prefeitura inicia compactação de rua que será asfaltada na Vila Pinheiro

Na Vila Pinheiro, teve início a compactação e imprimação na Rua Ovídio Costa. Processos muito importantes para garantir uma pavimentação de qualidade, sem rachaduras e os chamados 'borrachudos'.

A Prefeitura de Aquidauana está com várias frentes de obras de drenagem e asfalto na cidade, além da fabricação de lajotas sextavadas de concreto para futuras pavimentações.

"Temos muitas ruas nas vilas e bairros para fazer drenagem e pavimentação. Nossa missão está em executar bem o que já temos com recursos garantidos e continuarmos buscando mais projetos junto ao Governo Federal e Governo do Estado para contemplar mais vilas. Seguimos com fé e determinação", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.