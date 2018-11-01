Previsão de chuvas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 32
Segue a previsão de chuvas isoladas de manhã à noite em Aquidauana e região. Nesta quinta-feira (1°) início do mês de novembro, o céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 32. Umidade relativa do ar mínima de 50% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS