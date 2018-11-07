Céu parcialmente nublado nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
Há possibilidade de chuvas à tarde, segundo a meteorologia
Com o tempo mais seco, esta quarta-feira (7) indica que o volume de chuvas diminui em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica parcialmente nublado ao logo do dia, com exceção da tarde, que podem cair chuvas isoladas com trovoadas.
A temperatura mínima prevista para hoje é 23 e a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 85%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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