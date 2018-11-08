Aquidauana avalia as ações da equipe multidisciplinar em 2018 e planeja 2019

a tarde desta terça-feira, 06 de novembro, o prefeito Odilon Ribeiro participou, juntamente com diretores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino, da reunião de avaliação da Equipe Multidisciplinar da SEMED/SESAU/SAS que atende a Educação Especial no município. Na ocasião a coordenadora da equipe, Profª Mª Mareide Lopes de Arruda, apresentou o quadro das triagens e avaliações realizadas pela equipe, junto as Escolas e Cmeis, após diagnóstico pedagógico dos professores.



Em 2018 foram atendidas, até o mês de outubro, cerca de 140 alunos. De acordo com o Censo Escolar o município tem 66 alunos cadastrados. O secretário de Educação Mauro Batista, relatou que em outubro a equipe se reuniu com a equipe da SESAI e apresentou o relatório de atendimento prestado aos alunos da área indígena, que atualmente tem a disposição na Aldeia Bananal, uma Sala de Recursos Multifuncionais onde 18 alunos das aldeias localizadas naquela região estão sendo atendidos no contraturno das aulas. Para atender essa demanda a prefeitura disponibilizou um veículo que leva e traz as 18 crianças, em horários diferenciados, de suas residências até a Escola Municipal General Rondon três vezes na semana. Além desses alunos, o referido veículo transporta quatro crianças, devidamente acompanhadas de um familiar, duas vezes na semana até a Pestalozzi, para atendimento especializado.



A equipe multidisciplinar se reune às sextas-feiras, em período integral, e é composta pela Coordenadora profª mª Mareide Lopes de Arruda, psicóloga educacional Sâmela Feitosa, terapeuta ocupacional Lívia Maria Kuzano, enfermeira padrão Lahis Freitas, fonoaudióloga Adriana Lisboa e assistente social Sandra Amorim. Após a triagem as crianças, quando necessário, são encaminhadas para avaliação junto às especificidades: Neuropediatria (convênio em Campo Grande), psicologia, fisioterapia, psicopedagogia (Pestalozzi), Otorrinolaringologia, Pediatria, Oftalmologia, etc (CEM) e orientações pedagógicas. Atualmente a Semed atende ainda, 45 crianças em Salas de Recursos Multifuncionais, instaladas na Escola Municipal Erso Gomes e Cmei Andréa Pace.



Para atender algumas especialidades, os professores regentes contaram, em 2018, com auxílio de 08 professores de apoio.O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu a equipe pelo empenho e atenção dada às nossas crianças especiais e suas famílias durante essa primeira fase do processo, onde a união das secretárias de saúde, educação e assistência social, são imprescindíveis e se colocou a disposição para, no que for possível, ampliar os atendimentos e prosseguimento, com qualidade, das ações em 2019 visando o bem estar e melhor qualidade de vida das nossas crianças.