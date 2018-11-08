Previsão de pancadas de chuva ao longo do dia nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
Céu fica nublado de manhã à noite
Quinta-feira (8) com previsão de muita chuva em Aquidauana e região. Comforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o céu fica nublado ao longo do dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
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