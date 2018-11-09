Sem previsão de chuvas, sexta-feira terá temperaturas mais amenas em Aquidauana e região

Clima
A máxima hoje não deve passar dos 29 graus
Nesta sexta-feira (9) não há previsão de chuvas. O céu fica nublado e parcialmente nublado de manhã à noite, entretanto, com temperaturas mais amenas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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