Sem previsão de chuvas, sexta-feira terá temperaturas mais amenas em Aquidauana e região

Nesta sexta-feira (9) não há previsão de chuvas. O céu fica nublado e parcialmente nublado de manhã à noite, entretanto, com temperaturas mais amenas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%.