Homem é preso em flagrante após estapear companheira no Jardim Aeroporto

Caso de violência doméstica foi registrado na Delegacia de Aquidauana. Na madrugada de hoje (10) por volta da 01h10, um homem de 37 anos começou a discutir com a companheira, uma mulher de 33. Segundo o registro policial, por motivo fútil, iniciou a discussão que culminou nas agressões contra a vítima, em sua casa localizada no Jardim Aeroporto.

Bêbado, o agressor deu diversos tapas no lado esquerdo do rosto da mulher, que caiu ao chão. Ele ainda continuou a batê-la. A Polícia Militar foi acionada para conter o homem, que estava com arranhões no peito. A vítima relatou que tentou se defender.

Os dois foram conduzidos à DP da cidade e o homem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça para as devidas providências.