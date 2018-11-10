Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:41

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Homem é preso em flagrante após estapear companheira no Jardim Aeroporto

Ele teria ingerido bebidas alcoólicas e, por motivo fútil, iniciou a discussão

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/11/2018 às 09:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso de violência doméstica foi registrado na Delegacia de Aquidauana. Na madrugada de hoje (10) por volta da 01h10, um homem de 37 anos começou a discutir com a companheira, uma mulher de 33. Segundo o registro policial, por motivo fútil, iniciou a discussão que culminou nas agressões contra a vítima, em sua casa localizada no Jardim Aeroporto.

Bêbado, o agressor deu diversos tapas no lado esquerdo do rosto da mulher, que caiu ao chão. Ele ainda continuou a batê-la. A Polícia Militar foi acionada para conter o homem, que estava com arranhões no peito. A vítima relatou que tentou se defender.

Os dois foram conduzidos à DP da cidade e o homem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça para as devidas providências.

Leia Também

• Mulher de 31 anos é assassinada a facada no pescoço em plena luz do dia

• Mulher morre após ser esfaqueada em briga de bar em Campo Grande

• Mulher escapa de agressões e ameaça do marido no assentamento Monjolinho

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo