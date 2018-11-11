Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:41

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Cãominhada reúne moradores e cães em apoio à ONG Abrigo dos Bichos

Evento teve como objetivo arrecadar materiais para manutenção da entidade

Renan Nucci

Publicado em 11/11/2018 às 12:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
c9
c4
whatsapp-image-2018-11-12-at-70938-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-70944-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-70946-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-71147-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-71157-am-1
c8
c7
c3
c2
whatsapp-image-2018-11-12-at-70944-am-1
whatsapp-image-2018-11-12-at-70941-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-70947-am-1
whatsapp-image-2018-11-12-at-70945-am-1
whatsapp-image-2018-11-12-at-70945-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-70947-am-2
whatsapp-image-2018-11-12-at-71156-am-1
whatsapp-image-2018-11-12-at-71157-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-71158-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-71155-am
c6
c1
whatsapp-image-2018-11-12-at-70946-am-1
whatsapp-image-2018-11-12-at-70947-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-70944-am-2
whatsapp-image-2018-11-12-at-71156-am-2
c10
c5
caminhada
whatsapp-image-2018-11-12-at-70944-am-3
whatsapp-image-2018-11-12-at-70946-am-2
whatsapp-image-2018-11-12-at-70948-am
whatsapp-image-2018-11-12-at-71156-am

A Organização Não Governamental (ONG) Abrigo dos Bichos realizou na manhã deste domingo, no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, a primeira Cãominhada. O evento reuniu vários moradores e seus cães de estimação para dia de interação, orientação e sorteio de brindes. A entrada foi um quilo de ração animal ou então materiais de limpeza que serão destinados para a manutenção da entidade, que atende bichos em situação de vulnerabilidade. 

Segundo Sebastião Nielson Souto Filho, da direção da ONG, esse tipo de ação beneficente tem sido realizada com frequência, para ajudar nos custeios. "Já fizemos bingos, feiras, brechós e esta é a primeira vez que a gente vem aqui para o Parque, que é um lugar muito bonito", disse ele. "Ajudamos todos os animais que precisam de atendimento, como gatos, cachorros e outros como cavalos. Qualquer pessoa interessada pode se juntar a nós e entrar em contato pela página do Facebook que é ONG Abrigo dos Bichos de Aquidauana".

Sara Cursino e o marido são apaixonados por bichos de estimação e estavam participando, como forma de ajudar o abrigo. "Temos quatro cães e uma calopsita. Somos de Goiânia e a gente ajudava uma ONG de Lá, tanto que um de nosso bichos é desse grupo. Apreciamos esta iniciativa de pessoas que querem o bem dos animais", pontuou ela, que passeava com um dos cães no Parque da Lagoa Comprida.

Fundadora da ONG Abrigo dos Bichos de Campo Grande, no ano de 2011, Maria Lúcia Metelo, presidente da entidade, demonstrou satisfação com o trabalho realizado pela regional em Aquidauana. "Estamos orgulhosos dessa equipe. Nossa finalidade é conscientizar a população quanto aos bons cuidados e denunciar maus-tratos, além de orientar sobre leishmaniose e prevenção de doenças".

A Força Tática da Polícia Militar que atua com cães treinados no canil, também esteve presente, desmontrando um pouco mais de seu trabalho com os animais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo