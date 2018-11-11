Cãominhada reúne moradores e cães em apoio à ONG Abrigo dos Bichos

A Organização Não Governamental (ONG) Abrigo dos Bichos realizou na manhã deste domingo, no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, a primeira Cãominhada. O evento reuniu vários moradores e seus cães de estimação para dia de interação, orientação e sorteio de brindes. A entrada foi um quilo de ração animal ou então materiais de limpeza que serão destinados para a manutenção da entidade, que atende bichos em situação de vulnerabilidade.

Segundo Sebastião Nielson Souto Filho, da direção da ONG, esse tipo de ação beneficente tem sido realizada com frequência, para ajudar nos custeios. "Já fizemos bingos, feiras, brechós e esta é a primeira vez que a gente vem aqui para o Parque, que é um lugar muito bonito", disse ele. "Ajudamos todos os animais que precisam de atendimento, como gatos, cachorros e outros como cavalos. Qualquer pessoa interessada pode se juntar a nós e entrar em contato pela página do Facebook que é ONG Abrigo dos Bichos de Aquidauana".

Sara Cursino e o marido são apaixonados por bichos de estimação e estavam participando, como forma de ajudar o abrigo. "Temos quatro cães e uma calopsita. Somos de Goiânia e a gente ajudava uma ONG de Lá, tanto que um de nosso bichos é desse grupo. Apreciamos esta iniciativa de pessoas que querem o bem dos animais", pontuou ela, que passeava com um dos cães no Parque da Lagoa Comprida.

Fundadora da ONG Abrigo dos Bichos de Campo Grande, no ano de 2011, Maria Lúcia Metelo, presidente da entidade, demonstrou satisfação com o trabalho realizado pela regional em Aquidauana. "Estamos orgulhosos dessa equipe. Nossa finalidade é conscientizar a população quanto aos bons cuidados e denunciar maus-tratos, além de orientar sobre leishmaniose e prevenção de doenças".

A Força Tática da Polícia Militar que atua com cães treinados no canil, também esteve presente, desmontrando um pouco mais de seu trabalho com os animais.