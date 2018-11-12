Céu encoberto e pancadas de chuva nesta segunda-feira na região de Aquidauana

Clima
Tempo segue com temperaturas mais amenas: mínima de 18 e máxima de 28 graus
A previsão de tepo indica céu encoberto e pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite nesta seguda-feira (12) em Aquidauana e região. O boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta o tempo instável ao longo de todo o dia.
Dessa maneira, as temperaturas também caem, ligeiramente: mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS