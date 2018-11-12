Céu encoberto e pancadas de chuva nesta segunda-feira na região de Aquidauana

A previsão de tepo indica céu encoberto e pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite nesta seguda-feira (12) em Aquidauana e região. O boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta o tempo instável ao longo de todo o dia.

Dessa maneira, as temperaturas também caem, ligeiramente: mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.