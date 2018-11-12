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Empresário de Anastácio bate camionete em poste, abandona veículo e foge do local

Uma passageira teria ficado dentro do veículo e foi socorrida pela equipe do SAMU

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/11/2018 às 09:29

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Neste domingo (11), por volta das 5 horas da madrugada, acidente envolvendo uma camionete Chevrolet S10 aconteceu na Rua Estêvão Alves Corrêa, centro de Aquidauana. A guarnição de Trânsito da PM foi acionada ao tomar conhecimento da batida entre o veículo e um poste.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor, que seria empresário em Anastácio, de 38 anos, fugiu do local antes da chegada da Polícia. Havia uma mulher, 33 anos, passageira, ainda dentro da camionete, que conversou com os policiais dando informações sobre o ocorrido.

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A camionete teve graves avarias e, segundo o registro policial, foi deixada no local já que, de acordo com a guarnição, a PM não teria guincho credenciado disponível para realizar sua remoção. O poste também sofreu grandes danos a ponto de deixar algumas residências sem energia elétrica, após a colisão.

A passageira foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao PS de Aquidauana. No b.o., a Polícia Civil registrou que o endereço da passageira não tinha sido atualizado pela Polícia Militar e que, também tentou entrar em contato com a atendente do hospital para saber do estado de saúde da vítima, mas também não havia o seu endereço no cadastro.

A atendente informou que estava aguardando o resultado do raio-x mas que não havia lesão aparente e que queixava-se apenas de uma dor no cotovelo.

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