Ladrão entra residência e furta dinheiro, som, faca e chaves de dentro do veículo

Um indivíduo entrou em uma residência localizada na Rua Giovani Toscano de Brito, Bairro Alto, em Aquidauana, e furtou vários objetos de dentro do carro estacionado na garagem O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (13) por volta das 3h.

De acordo com a dona da casa, uma mulher de 42 anos, ela estaria dormindo quando o furto aconteceu. Logo pela manhã, seu marido percebeu que o carro havia sido mexido. Vários objetos foram levados, entre eles, dinheiro, controle, som, uma faca e chaves.

A mulher procurou a Polícia, após constatar que as câmeras de segurança de sua vizinha registraram o momento em que um homem magro, moreno e alto, havia pulado o muro da residência. Munida com as imagens, agora o setor de investigações da PC apura o caso.