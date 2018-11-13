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Aquidauana

Ladrão entra residência e furta dinheiro, som, faca e chaves de dentro do veículo

A dona da casa estava dormindo quando o fato aconteceu. Câmeras de segurança flagraram a ação

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/11/2018 às 11:03

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Um indivíduo entrou em uma residência localizada na Rua Giovani Toscano de Brito, Bairro Alto, em Aquidauana, e furtou vários objetos de dentro do carro estacionado na garagem O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (13) por volta das 3h.

De acordo com a dona da casa, uma mulher de 42 anos, ela estaria dormindo quando o furto aconteceu. Logo pela manhã, seu marido percebeu que o carro havia sido mexido. Vários objetos foram levados, entre eles, dinheiro, controle, som, uma faca e chaves.

A mulher procurou a Polícia, após constatar que as câmeras de segurança de sua vizinha registraram o momento em que um homem magro, moreno e alto, havia pulado o muro da residência. Munida com as imagens, agora o setor de investigações da PC apura o caso.

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