Exército sedia 2° Olimpíadas dos Projetos Sociais em Aquidauana

Ganhar a medalha de ouro não é o mais importante. O melhor, como sempre se diz, é competir e se integrar com o próximo. É esse um dos principais ensinamentos do projeto sociais da Prefeitura de Aquidauana, assistidos pela Secretaria de Assistência Social e 9°BECmb.

Com esse intuito, hoje (14), ocorreu a abertura da 2° Olimpíadas dos Projetos Sociais, no 9° Batalhão de Engenharia de Combate, o Cel. Fábio Bogoni, deu boas-vindas aos participantes e enalteceu o trabalho dos parceiros, que assim como o 9° BECmb, também recebem projetos em suas dependências e essas olimpíadas tendem somente a somar com o município e de integrar os projetos das cidades Aquidauana e de Anastácio, lembrando que as atividades se estendem no período vespertino, onde ocorrerá também o encerramento das olimpíadas.

A solenidade de abertura contou com a presença das seguintes autoridades - 1° Ten Mario Nelson dos Santos Vargas, representando o comandante do 1° Subgrupamento de Bombeiros Militar, Sr° Silas Cabral, chefe de gabinete e representante do prefeito de Anastácio e o Sr° Marcos Chaves, secretário de Assistência Social, representando o prefeito Odilon Ribeiro.