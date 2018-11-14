Possibilidade de chuvas ao longo do dia nesta quarta em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (14), a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado ao longo do dia em Aquidauana e região. Por isso, o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, com intensidade maior na região Sudoeste do Estado.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 33 graus Celsius. Umidade Relativa do ar mínima de 65% e máxima de 90%.