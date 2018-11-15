Céu nublado e com pancadas de chuva neste feriado em Aquidauana e região

Clima
Mínima de 24 e máxima de 33 grau
Nesta quinta-feira (15) feriado da Proclamação da República, o tempo segue instável, com previsão de chuvas com trovoadas isoladas e Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chove de manhã e à noite.
A temperatura mínima fica em 24 e a máxima de 33 graus Umidade relativa do ar mínima de 70% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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