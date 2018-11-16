Professora Soila Correa Azambuja será sepultada às 10h desta sexta

Nota de Falecimento
A professora deixou duas filhas, genros, netos e bisnetos
O Jornal O Pantaneiro comunica com pesar o sepultamento da professora Soila Correa Azambuja, que faleceu na manhã desta quinta-feira (15) em decorrência de um ataque cardíaco. O horário previsto e para às 10 horas de hoje (16) no no Cemitério Municipal de Aquidauana.
A professora Soila Correa Azambuja foi casada com o ferroviário e ex-jogador de futebol Ademir Azambuja, também já falecido. Aualmente morava com a filha caçula Jessica na cidade paulista de Andradina. Há três meses ela foi internada para tratamento de uma pneumonia e já estava recuperada.
Em Andradina, a professora Soila e a família da filha Jessica estavam se preparando para vir a Aquidauana nesta quinta-feira, 15, de madrugada, quando ela começou a sentir-se mal. Quando o Resgate do Corpo de Bombeiros chegou, a professora Soila já estava sem vida.
Desejamos à família e amigos da professora Soila os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
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