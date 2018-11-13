Nota de Falecimento de Ilva Reis da Silva

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Ilva Reis da Silva, ocorrido nesta segunda-feira (12).

Seu corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento aconteceu hoje (13), às 10h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.