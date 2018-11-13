Nota de Falecimento de Ilva Reis da Silva

Nota de Falecimento
O sepultamento aconteceu nesta terça-feira às 10h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Ilva Reis da Silva, ocorrido nesta segunda-feira (12).
Seu corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento aconteceu hoje (13), às 10h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos da senhora Ilva os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que compareceram, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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