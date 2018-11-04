Nota de Falecimento de Terezinha Gloria Cardoso da Silva

Nota de Falecimento
O sepultamento está previsto para este domingo, às 16h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Sra. Terezinha Gloria Cardoso da Silva, ocorrido neste sábado (3).
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento está previsto para este domingo (4), às 16h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos da senhora Terezinha os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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