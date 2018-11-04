Nota de Falecimento de Terezinha Gloria Cardoso da Silva

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Sra. Terezinha Gloria Cardoso da Silva, ocorrido neste sábado (3).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento está previsto para este domingo (4), às 16h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.