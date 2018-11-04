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Nota de Falecimento

Nota de Falecimento de Terezinha Gloria Cardoso da Silva

O sepultamento está previsto para este domingo, às 16h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/11/2018 às 10:30

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É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Sra. Terezinha Gloria Cardoso da Silva, ocorrido neste sábado (3).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento está previsto para este domingo (4), às 16h30 no Cemitério Municipal de Aquidauana.

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Desejamos à família e amigos da senhora Terezinha os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.

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