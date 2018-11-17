Aquidauanense é homenageada pela Assembleia Legislativa do MT

Em reconhecimento ao trabalho dos administradores de empresas e corretores de imóveis de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa homenageou no último dia 12, profissionais em sessão especial no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Entre as homenageadas estava a aquidauanense Marta Silva Campos, da Pantanal Imóveis, empresa que está há 38 anos no mercado imobiliário. "Nasci em Aquidauana onde morei até os 15 anos, depois fui para Campo Grande, me casei aos 18 anos e vim para Rondonópolis (MT), onde estou há 38 anos no ramo imobiliário", disse Marta.

De autoria do presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho (DEM), a homenagem também celebrou os 25 anos do curso de Administração da Universidade de Cuiabá – UNIC. Além disso, 23 personalidades receberam o título de Cidadão Mato-grossense pelos relevantes serviços prestados ao estado.

