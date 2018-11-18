Domingo parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
A máxima não deve passar 33 graus Celsius
Neste domingo (18) a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas com trovoadas de manhã à noite.Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas tendem a cair um pouco no início da noite.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar mínima 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS