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Aquidauana

Homem é preso em flagrante com arma alegando ser perseguido por facção criminosa

De posse de revólver calibre 22, pesava sobre ele ainda um mandado de prisão em aberto

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/11/2018 às 08:52

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Após denúncia anônima, a Polícia Militar fez rondas em busca de um homem de 43 anos que estaria andando armado no Bairro Nova Aquidauana neste sábado (17). A PM abordou o homem com as características relatadas, após tentativa de fuga.

Após revista e checagem no sistema da Polícia, pesava sobre ele um mandado de prisão em aberto. Os policiais questionaram sobre a arma. Ele alegou que andava armado para sua própria segurança, já que estaria sendo perseguido por uma facção criminosa da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram sob a sua cama, um revólver calibre 22, carregado com seis munições intactas e mais uma caixa contendo 35 munições do mesmo calibre.

O homem foi preso em flagrante e a arma também foi apreendida. Os policiais tiveram que usar algemas, pois o evadido do Sistema Prisional estaria nervoso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Aquidauana para as medidas cabíveis.

 

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