Homem é preso em flagrante com arma alegando ser perseguido por facção criminosa

Após denúncia anônima, a Polícia Militar fez rondas em busca de um homem de 43 anos que estaria andando armado no Bairro Nova Aquidauana neste sábado (17). A PM abordou o homem com as características relatadas, após tentativa de fuga.

Após revista e checagem no sistema da Polícia, pesava sobre ele um mandado de prisão em aberto. Os policiais questionaram sobre a arma. Ele alegou que andava armado para sua própria segurança, já que estaria sendo perseguido por uma facção criminosa da cidade.