Rapaz de 28 anos é esfaqueado em frente ao Campo do Vovô, no Nova Aquidauana

Violência
Este é o segundo caso de ataque de faca em menos de 24 horas na região
Na madrugada desta sexta-feira (9), por volta das 3h35, um rapaz de 28 anos foi esfaqueado, mas conseguiu atendimento e está fora de perigo. Ele teria sofrido o ataque de outro indivíduo que fugiu do local, em uma rua em frente ao Campo do Vovô, no Bairro Nova Aquidauana.
Conforme o registro policial, a vítima foi esfaqueada no ombro esquerdo, braço esquerdo e punho direito. Não há informações sobre o motivo do desentendimento que teria sido a causa dos ataques de faca.
A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender à ocorrência e a vítima foi encaminhada ao PS de Aquidauana. A Polícia Militar ainda fez buscas na região, mas não localizaram o autor.
Este é o segundo caso de ataque de faca em menos de 24 horas, na região. Nesta quinta-feira (8), Ana Paula Ortiz Azevedo, 33 anos, foi morta após ser esfaqueada no pescoço na manhã de ontem por uma jovem de 18 anos, após se desentender com uma moradora do Jd. Tarumã, em Anastácio.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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