Rapaz de 28 anos é esfaqueado em frente ao Campo do Vovô, no Nova Aquidauana

Na madrugada desta sexta-feira (9), por volta das 3h35, um rapaz de 28 anos foi esfaqueado, mas conseguiu atendimento e está fora de perigo. Ele teria sofrido o ataque de outro indivíduo que fugiu do local, em uma rua em frente ao Campo do Vovô, no Bairro Nova Aquidauana.

Conforme o registro policial, a vítima foi esfaqueada no ombro esquerdo, braço esquerdo e punho direito. Não há informações sobre o motivo do desentendimento que teria sido a causa dos ataques de faca.