Marido dá surra de galho em mulher que o golpeia no braço com uma faca

Caso de desentendimento e violência doméstica aconteceu na madrugada deste domingo (18) na Rua Onze, Bairro Nova Aquidauana. Os policiais militares foram acionados para conter uma briga de casal. Um homem de 34 anos deu uma surra de galho na mulher de 32, deixando-a com várias lesões nas costas e no braço direito.

Indignada, pela pegou uma faca e cortou o braço direito do amásio. Conforme o boletim de ocorrência, o companheiro fugiu do local. A PM fez rondas na região que o localizou no mesmo bairro. Ambos foram encaminhados à DP de Aquidauana e o homem foi preso em flagrante.