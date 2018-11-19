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Marido dá surra de galho em mulher que o golpeia no braço com uma faca

O caso aconteceu na madrugada deste domingo no Bairro Nova Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/11/2018 às 10:24

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Caso de desentendimento e violência doméstica aconteceu na madrugada deste domingo (18) na Rua Onze, Bairro Nova Aquidauana. Os policiais militares foram acionados para conter uma briga de casal. Um homem de 34 anos deu uma surra de galho na mulher de 32, deixando-a com várias lesões nas costas e no braço direito.

Indignada, pela pegou uma faca e cortou o braço direito do amásio. Conforme o boletim de ocorrência, o companheiro fugiu do local. A PM fez rondas na região que o localizou no mesmo bairro. Ambos foram encaminhados à DP de Aquidauana e o homem foi preso em flagrante.

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