Bazar Mãos de Fada arrecadará recursos para presentear crianças

Fim de ano chegando, famílias se preparando para celebrar o natal e comemorar a chegada de 2019. As crianças são as que mais vivem a expectativa do Natal, pois esperam por presentes e surpresas.

Com o objetivo de poder arrecadar fundos para presentear as crianças, principalmente, àquelas em situações de vulnerabilidade social, Aquidauana sediará o 1º Bazar Beneficente Mãos de Fada, nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro.

Durante todo esse ano, as costureiras se organizaram nas produções de peças artesanais como: panos de pratos, aventais, toalhas, souvenirs, artesanatos em tecidos, bordados e outros detalhes. Peças bonitas para agradar todos os gostos e de todos os valores, que serão comercializadas e toda a renda revertida para garantir presentes para o natal das crianças.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana, é realizado pela primeira-dama e empresária Maria Eliza Ribeiro, com organização da cerimonialista Elaine Cavalheiro Alves Corrêa juntamente com várias costureiras-artesãs de Aquidauana e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O 1º Bazar Beneficente Mãos de Fada acontecerá no salão de eventos do Hotel Beira Rio, tem entrada franca, as peças terão valores distintos, haverá centenas de peças personalizadas e artesanatos que serão vendidos nos dois dias do evento: 30 de novembro, sexta-feira, das 15h às 21 horas; e dia 1º de dezembro, dezembro, das 08h às 13 horas.

