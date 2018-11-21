Quarta-feira quente e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima deve chegar aos 30 graus Celsius
Nesta quarta-feira (21) o tempo deve ser quente e abafado, mas com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região, de acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O céu fica parcialmente nublado ao longo do dia. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima de 30 graus Celsius.
Já a umidade relativa do ar mínima será de 75% e a máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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