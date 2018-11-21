Tamborlata prepara apresentação musical com instrumentos "recicláveis"

Há duas semanas estudantes do Projeto Adote um Atleta, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, participam de uma oficina diferente, chamada Tamborlata, que consiste no uso de materiais recicláveis como instrumentos musicais de percussão. A oficina é coordenada pelo professor Fabrício de França, que já prepara uma apresentação especial para as festividades de final de ano.

Segundo Fabrício, cerca de 20 a 30 alunos por período participam das atividades. A partir de tambores plásticos e um cabo de vassoura coberto de borracha de câmara de ar, eles produzem sons graves. Já as latas e um cabo de vassoura liso são usados para criar sons agudos. "Também usamos latinhas de refrigerante com milho de pipoca ou arroz para criamos efeitos", explicou.

Ele disse que começou a realizar o Tamborlata há sete anos, em Campo Grande, após contato com o idealizador da iniciativa, o professor Paulo Martins, de Fortaleza (CE). Desde fevereiro ele está em Aquidauana trabalhando com os jovens. "A gente ensaia uma apresentação de fim ano para no natal, na Avenida Pantaneta, e todos aqueles que estiverem na oficina vao participar".

