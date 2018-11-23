Como esperado, promoções da Black Friday movimentam comércio no centro de Aquidauana

O público compareceu em peso para acompanhar as promoções da Black Friday nesta sexta-feira, nas lojas do centro de Aquidauana. O objetivo do consumidor é aproveitar a baixa no preço dos produtos, especialmente eletrodomésticos.

O agricultor Milton Machado disse que era uma boa oportunidade para comprar. "Na situação que estamos hoje, temos que aproveitar uma promoção dessas, não dá pra brincar", disse ele, que buscava eletrodomésticos.

Por sua vez, a dona de casa Hilda Portes aprovou a baixa nos preços. "Eu vim aqui ontem ver um produto que queria, mas o preço não estava bom. Voltei hoje e vi que tinha caído, então aproveitei e fuim às compras", disse ela que gastou cerca de R$ 200.

Na noite de ontem, a população formou fila em frente a uma loja de departamentos da cidade. O movimento não era bom apenas para o grande comércio, pois com a aglomeração de pessoas, os ambulantes também aproveitaram para faturar.



