Flanelinha ameaça e é preso por policial que fazia compras em supermercado

Aquidauana
Fazendo gesto como se estivesse armado, homem foi preso após dizer que 'polícia tinha que morrer'
Caso de ameaça e desacato aconteceu no estacionamento de um supermercado localizado no centro de Aquidauana. Por volta das 20h30 de ontem (24) um policial de 46 anos fazia compras no local, quando se dirigiu ao local onde havia estacionado o carro.
Conforme o boletim de ocorrência, um flanelinha logo apareceu para pedir dinheiro. Após se identificar como policial e pedir que se afastasse, o homem de 39 anos passou a rir e a debochar do policial.
Ainda teria dito que “polícia tinha que morrer”, colocando a mão na cintura, como se estivesse armado. O policial pediu apoio, prendeu o flanelinha e o encaminhou à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
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