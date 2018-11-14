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Ameaça

Filho de 22 anos ameaça pai que negou dinheiro de mesada

O filho, que recebia R$200 por semana, procurou-o para pedir mais dinheiro e, diante da negativa, disse que "entraria para o mundo do crime"

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/11/2018 às 12:17

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O pai de um jovem de 22 anos registrou boletim de ocorrência em Campo Grande (MS) contra o filho, por ameaça. Segundo o relato do homem de 44 anos, o rapaz ameaçou-o de morte quando negou-lhe dinheiro de mesada.

O pai contou que já havia dado ao filho os R$200 reais que semanalmente lhe dá, e que o jovem procurou-o buscando mais porque teria perdido o emprego. Segundo a polícia, o homem negou entregar mais dinheiro ao filho, que lhe respondeu "Vou entrar para o mundo do crime e voltar aqui para conversar com uma pistola".

O pai conta que, geralmente, mesmo após receber o dinheiro, o filho sempre pede mais. O tom do rapaz, que não mora com o pai, foi ameaçador. Receoso do que poderia acontecer, procurou a polícia para registrar o caso.

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