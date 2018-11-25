Gol de aposentado desaparecido em Campo Grande é achado na estrada de Cipolândia

Conforme o boletim de ocorrência, após a checagem das placas, os policiais confirmaram que o veículo era de propriedade de Belarmino Barbosa de Souza, 58 anos. O Gol estava com as portas destravadas. Em vistoria rápida, a equipe localizou os documentos de porte obrigatório e de transferência, um óculos de sol da marca Gucci e embaixo do banco traseiro uma certa quantidade de líquido vermelho semelhante a sangue.

Neste sábado (24) por volta das 14 horas, policiais do setor de Investigação da Polícia Civil de Aquidauana receberam denúncia e encontraram um Volkswagen Gol 1.6 prata abandonado na entrada da estrada de acesso ao Distrito de Cipolândia, região do Morrinho, sentido cemitério do Dourado.

O veículo foi rebocado até o pátio da Delegacia de Aquidauana para perícia. Ainda segundo o registro policial, a denúncia era de que um rapaz de 23 anos com diversas passagens pela Polícia e pelo Sistema Prisional seria o suspeito que conduzia o veículo.

Investigações

Em contato com o Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Capital, os agentes foram até o endereço de Belarmino, dono do veículo abandonado, e constataram que a casa estava fechada.

Em contato com a ex-mulher, ela teria informado aos policiais que Belarmino estaria desaparecido desde a noite de sexta-feira (23) e que estaria prestes a receber ou já teria recebido uma quantia considerável de dinheiro por conta da aposentadoria.

O caso segue em investigação policial.