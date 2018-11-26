Céu claro e parcialmente nublado nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima previstapara hoje é de 22 e a máxima de 32 graus
As temperaturas continuam em elevação na região de Aquidauana. Nesta segunda-feira (26) pela manhã, o céu fica claro e parcialmente nublado. À tarde e à noite, tempo nublado, mas sem previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológio do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima previstapara hoje é de 22 e a máxima de 32 graus Celsius. Umidade relativa do ar em declínio: mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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