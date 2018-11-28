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Aquidauana

Cubanos do 'Mais Médicos' deixam a cidade e novos profissionais já foram convocados

Edital de contratação de dois novos médicos diplomados á foi divulgado nesta segunda-feira (26)

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/11/2018 às 11:54

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O receio de que, com a suspensão do contrato de médicos cubanos via programa "Mais Médicos", criado pela gestão passada do governo federal, os municípios do interior pudessem ser prejudicados pela falta de atendimento dos profissionais. Mas a realidade é que inúmeros profissionais diplomados se candidataram às vagas, 97,2 % delas preenchidas em todo o território nacional.

Em Aquidauana, os dois médics cubanos que residiam na cidade realizaram o último atendimento no dia 21 de novembro, quarta-feira da semana passada. Carlos Barbaro Fernandez Tñaranda atendeu nas unidades básicas de saúde de Camisão e Piraputanga durante 4 anos. 

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Já Avilio Abel Scala Lorett atendia no ESF Cipolândia, distante 75 quilêmtros de estrada de chão de Aquidauana. O médico prestou atendimento durante dois anos no local. 

Novos médicos

Em edital publicado nesta segunda-feira (26), dois médicos diplomados já foram contratados para atender nas unidades de Camisão/Piraputanga e Cipolândia. Constam na publicação emitida pelo Ministério da Saúde, a contratação dos novos profissionais: Selvirio de Souza Neto e Jorge Justino Gomes.

Conforme divulgado pelo jornal Midiamax, em Mato Grosso do Sul restam mais de 100 vagas a serem preenchidas para atuação, inclusive em Aquidauana. Além da cidade, Alcinópolis, Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Ladário, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Selviria, Sonora e Tacuru aguardam os novos profissionais de saúde.

Das vagas oferecidas no estado, 11 são voltadas à saúde indígena e estão distribuídas nas cidades de Aquidauana, Amambai, Antônio João, Corumbá, Nioaque, Paranhos e Tacuru.

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