Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:56

Buscar

Últimas notícias
X

Tempo

Alerta para perigo de chuva intensa em Aquidauana e região neste sábado

Sábado de tempo fechado em boa parte de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 01/12/2018 às 08:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante este sábado (1°), Mato Grosso do Sul poderá ter um dia parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuva em todas as áreas, incluindo Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas. 

Nas regiões Norte, Nordeste e Leste do Estado ainda poderá ter chuva potencialmente forte em pontos isolados. Segundo alerta do Instituto Naiconal de Meteorologia (inmet), entre a zero hora e às 11h59 há possibilidade da precipitação pluviométrica chegar entre 20 e 30 milímetros por hora. 

A umidade relativa do ar em MS pode variar entre 95% a 55% e as temperaturas têm estimativas entre 18°C a 30°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confirma o mapa abaixo:

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo