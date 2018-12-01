Alerta para perigo de chuva intensa em Aquidauana e região neste sábado

Tempo
Sábado de tempo fechado em boa parte de Mato Grosso do Sul
Durante este sábado (1°), Mato Grosso do Sul poderá ter um dia parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuva em todas as áreas, incluindo Aquidauana, Anastácio e cidades vizinhas.
Nas regiões Norte, Nordeste e Leste do Estado ainda poderá ter chuva potencialmente forte em pontos isolados. Segundo alerta do Instituto Naiconal de Meteorologia (inmet), entre a zero hora e às 11h59 há possibilidade da precipitação pluviométrica chegar entre 20 e 30 milímetros por hora.
A umidade relativa do ar em MS pode variar entre 95% a 55% e as temperaturas têm estimativas entre 18°C a 30°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confirma o mapa abaixo:
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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