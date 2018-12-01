Núcleo do Batalhão de Engenharia faz formatura neste sábado, em Aquidauana

O Núcleo de Preparação da Reserva do 9º Batalhão de Engenharia de Combate formará neste sábado a sua primeira Turma de Aspirantes-a-Oficial da reserva, da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro.

A formatura, será realizada no pátio Capitão Líbio King, nas instalações do Batalhão Carlos Camisão, oportunidade em que autoridades, militares do Batalhão e familiares, realizarão a entrega da espada, o compromisso do Oficial, entrega de medalhas e prêmios aos destaques, dentre as principais atividades.

O Núcleo surgiu no ano de 2018 por necessidade do Exército Brasileiro, em formar Oficiais Temporários da Arma de Engenharia, no Comando Militar do Oeste (CMO). A turma será nomeada “sesquicentenário da Batalha de Itororó”, em homenagem aos 150 anos da participação do Exército Brasileiro, neste importante episódio da Guerra da Tríplice Aliança.

A solenidade será o coroamento de 10 meses de curso, período onde os 19 Aspirantes-a-Oficial puderam vivenciar as atividades típicas da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro. Além disso, puderam conhecer as lides castrenses e o culto a valores fundamentais para o cidadão brasileiro, a exemplo de verdade. de responsabilidade, espirito de corpo e amor a pátria, dentre tantos outros.