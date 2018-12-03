Tempo prossegue mais seco nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
A previsão do tempo não indica chuvas para hoje
Nesta segunda-feira (3) o céu fica parcialmente nublado, mas sem indicação de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje de 22 graus Celsius e a máxima de 33 graus Celsius.
Já em relação à umidade relativa do ar, houve queda brusca, deixando o clima mais seco e abafado na Região Sudoeste do estado: mínima de 40% e máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS