Tempo prossegue mais seco nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira (3) o céu fica parcialmente nublado, mas sem indicação de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje de 22 graus Celsius e a máxima de 33 graus Celsius.

Já em relação à umidade relativa do ar, houve queda brusca, deixando o clima mais seco e abafado na Região Sudoeste do estado: mínima de 40% e máxima de 80%.