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Arte & Cultura

Espetáculo leva mundo mágico de Alice no País das ‘Acrobacias’ ao público de Aquidauana

Inédito na cidade, meninas de 6 a 14 anos encenam peça de teatro com coreografias circenses

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/12/2018 às 13:15

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O desenho faz parte do imaginário de adultos que ainda se encantam com a história fantástica de Alice no País das Maravilhas, longa-metragem imortal da Disney de 1951, adaptado da obra homônima de Lewis Carrol (1871). E foi com esse tema, em meio a acrobacias circenses, que a Companhia Zari lançou seu primeiro espetáculo no último sábado (1º), no teatro CEUA de Aquidauana, encenado e coreografado por 19 alunas que fizeram bonito durante a apresentação.

“Alice no País das Acrobacias” teve o roteiro escrito, coreografado e dirigido por Ariane Cordeiro Batista, 34 anos, que junto ao marido e também responsável pela Companhia Zari, Alex de Souza Feitosa, 21 anos, conduziram o espetáculo que emocionou o público aquidauanense.

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“Tivemos a intenção de mostrar esse lado do circo, no âmbito dessa história clássica que fez parte da minha infância também. Esta foi a primeira atuação das meninas sem que estivéssemos no palco e foi magnífico. Estamos impressionados com a desenvoltura e atuação impecável das alunas. No começo havia uma certa ansiedade e nervosismo, o que é normal, mas elas passaram a se divertir no palco”, conta Ariane, com orgulho.

A apresentação contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, com o trabalho do estilista Jaime Artigas e cenografia de Hermenegilda Corrêa. A coreógrafa Ariane atuou pela primeira vez também na produção total do espetáculo, desde a criação do roteiro até atuar no trabalho de constituição do cenário.

“Quem assistiu me disse para não deixar essa peça morrer. Isso nos dá motivação, já que o público pediu para continuar a exibir esse espetáculo. Vamos tentar apresentá-lo nos festivais de Mato Grosso do Sul no ano que vem, inclusive no Festival de Inverno de Bonito”, afirmou.

Para a coreógrafa, o mais importante foi perceber a evolução das crianças e jovens de 6 a 14 anos que se empenharam muito em fazer uma bela apresentação. “Nenhuma das meninas havia atuado antes, mas tiveram excelente dicção nas falas, pausadas, e acima de tudo, curtiram fazer parte desse evento porque fizemos com muito carinho, amor e dedicação”, finalizou a dona da Companhia Zari.

 

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