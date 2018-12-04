Prefeitura, MPT e Simasul assinam TAC de R$ 1 milhão para reforma do CAIC

O CAIC será reformado. É uma ótima notícia para os alunos, pais, funcionários e professores da escola, que há muito tempo aguardam uma ampla reforma.

A informação foi dada no início da tarde de ontem, durante uma reunião no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro, onde esteve presente o Dr. Hiran Sebastião Meneghelli Filho, Procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT), Dr. Héber Seba, Procurador Jurídico do Município, Ronaldo Ângelo, secretário municipal de Planejamento e o Diretor-Presidente da Simasul, empresário José Afonso Gonçalves.

O Procurador do MPT confirmou a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), direcionando recursos na ordem de R$ 1 milhão de reais para reforma da escola, oriundos da Simasul Siderúrgica.

Na tarde desta terça-feira dia (4), na Simasul, haverá uma reunião com arquiteto, engenheiro, representantes da empresa e da prefeitura, onde será apresentada a empresa responsável pela obra, que deverá ser iniciada agora nas férias escolares.

É importante frisar que a obra tem um prazo de até dois anos para ser finalizada e será divididas em etapas para não prejudicar o ano letivo dos alunos.

“O CAIC, a nossa maior escola do município, há vários anos necessita de uma reforma. Durante a nossa gestão já fizemos algumas reformas pontuais e emergenciais, mas não foi o bastante. Agora, com esta verba, conseguiremos resolver todos os problemas e, pessoalmente, estarei acompanhando in loco a execução da reforma”, disse o prefeito Odilon no término da reunião.