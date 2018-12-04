Queda de temperatura e tempo seco nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 19 graus Celsius
Terça-feira atípica na região de Aquidauana nesta terça-feira (4). De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo fica seco e sofre uma queda na temperatura.
A temperatura mínima prevista para hoje é 19 graus e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e a máxima de 95%.
Não há previsão de chuvas para hoje. O céu fica parcialmente nublado ao longo do dia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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