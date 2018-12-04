Queda de temperatura e tempo seco nesta terça-feira em Aquidauana e região

Terça-feira atípica na região de Aquidauana nesta terça-feira (4). De acordo com o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo fica seco e sofre uma queda na temperatura.

A temperatura mínima prevista para hoje é 19 graus e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e a máxima de 95%.

Não há previsão de chuvas para hoje. O céu fica parcialmente nublado ao longo do dia.