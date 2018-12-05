Cabos de aço e grades de ferro impediram que correnteza levasse alunos

Passarela sobre o rio Aquidauana localizada em um pesqueiro a cerca de 20 quilômetros de Aquidauana desabou na tarde de ontem, derrubando aproximadamente 10 pessoas entre professores e alunos do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O acidente só não foi mais grave porque uma grade de ferro que fica sob a estrutura e cabos de aço impediram que as vítimas fossem levadas pela correnteza.

Conforme apurado pelo Jornal O Pantaneiro, o grupo saiu se encontrou por volta das 12h30 e foi para o local para uma visita técnica, como parte das atividades acadêmicas. No local, cerca de uma hora depois, a estrutura desabou, jogando todos na água. Eles se seguraram nas grades e começaram a subir de volta, pela parte da estrutura da passarela que estava inclinada. O motorista do ônibus que os levou presenciou a cena a ajudou no resgate.

Todos os envolvidos estavam bastante assustados, mas felizmente o prejuízo foi apenas material. Alguns tiveram escoriações muitos deles perderam óculos, celulares e outros objetos durante a queda. O local é bastante visitado por turistas e não havia orientações sobre a quantidade de pessoas que a estrutura suportava. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.