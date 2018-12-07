Sexta-feira quente e com tempo seco em Aquidauana e região

O fim de semana começa com tempo quente, seco e abafado em Aquidauana e região. O céu fica parcialmente nublado nesta sexta-feira (7) sem previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus, podendo chegar a 38 graus Celsius ao longo do dia.

Já em relação à umidade relativa, está mais baixa. A umidade relativa do ar mínima será de apenas 35% e a máxima chega a 80_.