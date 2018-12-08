Marido bêbado, empurra mulher grávida de 3 meses da cama na Vila Paraíso

Aquidauana
Homem passou a xingá-la de ‘vagabunda e biscate’; mulher se queixa de dores
Caso de violência doméstica contra uma mulher grávida de 3 meses foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana. O marido, de 20 anos e a mulher, de 19, estavam em uma lanchonete por volta das 22 horas desta sexta-feira (7). Ele bebia com os amigos quando a companheira o chamou para ir embora, já que o filho do casal estaria chorando.
Conforme o boletim de ocorrência, já no trajeto de volta para casa, o homem passou a xingá-la. Na casa, localizada na Giovani Toscano de Brito, Vila Paraíso, ao entrar no quarto para descansar, o agressor continuou a ofendê-la de “vagabunda e biscate”, além de ter a empurrado da cama. A mulher grávida caiu, bateu as costas do chão e reclamou de dores.
O caso segue para medidas cabíveis.
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