Tempo quente e seco neste sábado em Aquidauana e região

Clima
Não há previsão de chuvas para hoje
A umidade relativa do ar continua decaindo na região de Aquidauana. Neste sábado (8) o céu fica parcialmente nublado, entretanto, não há previsão de chuvas, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima de apenas 35% e a máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS