Tempo quente e seco neste sábado em Aquidauana e região

A umidade relativa do ar continua decaindo na região de Aquidauana. Neste sábado (8) o céu fica parcialmente nublado, entretanto, não há previsão de chuvas, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 35 graus Celsius.

Umidade relativa do ar mínima de apenas 35% e a máxima de 80%.