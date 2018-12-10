Apesar do tempo seco, há possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 36 graus Celsius
Esta segunda-feira (10) deve registrar baixa umidade relativa, emtretanto, há possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região.
O céu fica parcialmente nublado a claro, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 graus Celsius e a máxima de 36 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima será de apenas 30% e a máxima 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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