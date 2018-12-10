Aquidauana sedia 1º Workshop sobre Smart City - Cidade Inteligente

Já ouviu falar sobre Smart City? Cidades inteligentes? Esse é o tema central do “1° Workshop Smart City”, realizado pelos Cursos de Administração e Engenharia, da UFMS e IFMS, campus de Aquidauana.

O workshop teve o objetivo de discutir os projetos que envolvem esse conceito de Smart City, como ações de sustentabilidade, melhorias no trânsito, integração entre sistemas públicos, ou seja, um grande debate entre a comunidade acadêmica, a sociedade civil e o poder público defendem a construção de uma cidade inteligente que contribua para o bem-estar da população.

O evento aconteceu no último dia 04 de dezembro, sob a organização da coordenadora Daniela Althoff Philippi e Prof.ª Gercina Gonçalves da Silva, do Curso de Administração da UFMS, em parceria com a arquiteta Milene Estrella e do engenheiro Marcelo Costa, professores do Curso de Engenharia Civil do IFMS -Instituto Federal.

A Prefeitura de Aquidauana também marcou presença integrando o evento e discutindo as políticas públicas de acessibilidade, com a presença da vice-prefeita Selma Suleiman e dos servidores do Departamento de Trânsito, o diretor de trânsito Flávio Gomes da Silva Filho, a coordenadora Marcia Tozani e o representante do Instituto Sul-mato Grossense para Cegos (ISMAC), Lourival da Silva Santos.

Conforme informou a equipe da prefeitura que participou do evento, o evento oportunizou focar a discussão no planejamento urbano do município de Aquidauana, com o objetivo de promover cidade inteligente, humana e sustentável.

Também participaram do evento o assessor parlamentar Paulo Reis, representando o Deputado Estadual Felipe Orro, o advogado da Marcelo Portocarreiro, os vereadores Edinho Grance e Aguinaldo da Silva e Edna Cristina Camargo de Souza, representando o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), professores e alunos da universidade.



