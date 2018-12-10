Homem desrespeita medida protetiva e é preso em flagrante na Vila Trindade

No fina da noite deste domingo (9) um homem de 25 anos desrespeitou medida protetiva que pesava sobre ele em relação à ex-namorada, uma mulher de 35 anos. O caso aconteceu às 21h30 na Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, Vila Trindade.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar teve de ser acionada, já que o homem desobedeceu a decisão judicial e foi até à casa da ex, dizendo que queria “acertar o que ele havia prometido”.

Assim que a vítima percebeu a aproximação do agressor, comunicou à Polícia. Ao perceber a ligação, o rapaz fugiu do local, mas em rondas pela região, a equipe da PM localizou o autor que foi encaminhado à DP de Aquidauana, preso em flagrante.