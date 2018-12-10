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Ventania derruba galhos de árvores e causa prejuízos no centro de Aquidauana

Uma loja teve as luminárias danificadas

Renan Nucci

Publicado em 10/12/2018 às 18:10

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Ventania registrada por volta das 16 horas desta segunda-feira derrubou vários galhos de árvores e assustou moradores de Aquidauana. A força do vento, somada à chuva daquele momento, atingiu especialmente a área central. Segundo o Corpo de Bombeiros, um eucalipto caiu atrás do frigorifico. Segundo Mario Ravaglia, coordenador municipal da Defesa Civil, os ventos foram canalizados, com pouco tempo de duração e chegaram de 60 a 70 quilômetros por hora.

Joacir Freitas, de 49 anos, estava na fila da lotérica quando foi surpreendido. "Começou a ventar e só ia aumentado. Logo o povo saiu da fila e correu em busca de abrigo", disse. Fernanda Correa, de 26 anos, afirmou que a luminária da loja em que trabalha foi danificada. "A porta fechou sozinha com o vento. O toldo balançou tanto que quebrou a luminária".

Na Rua 7 de Setembro, um grande galho de árvore caiu na rua, assim como na Rua Bichara Salamene. As cadeiras do ponto de moto táxi que fica na Rua Estevão Alves Corrêa foram arrastadas pela ventania. No entanto, segundo os bombeiros não houve registro de vítimas.
 

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