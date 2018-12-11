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Aquidauanense mantém base campeã da Série B e anuncia lateral Robinho

A primeira medida foi estender o vínculo com o técnico Mauro Marino

Renan Nucci

Publicado em 11/12/2018 às 16:11

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O Aquidauanense FC está de volta à Série A do Campeonato Estadual e está montando o elenco para a competição que começa em janeiro. Com o título da segunda divisão, o clube prioriza manter a base da conquista e reforçar posições carentes. A primeira medida foi estender o vínculo com o técnico Mauro Marino e seus auxiliares e agora anuncia os primeiros jogadores.

Uma das novidades na próxima temporada será na ala direita. Campeão estadual pelo Corumbaense em 2017 e com passagem por diversos clubes do Estado, o lateral Robinho teve a contratação confirmada nesta segunda-feira (10) e deve se apresentar junto com o restante do elenco que retorna a folga após a Série B. Além dele, chegam o volante Peterson, ex-Serrano-ES e o atacante Rodrigo Jesus, ex-Rio Branco-ES.

Base mantida

Entre os jogadores que seguem no elenco estão certos, a espinha dorsal do time está mantida com o goleiro Diego, o zagueiro Jaime, o lateral esquerdo Jô, volante Querino e o meia Uélison Santana. Perto de acerto estão o zagueiro Tosta, o polivalente Cy e o atacante Kareca, o que deve acontecer ainda nesta semana. 

Seguem também o volante Baiano e o atacante Kéverson. Ambos foram suspensos por nove jogos pelo TJD-MS quando defenderam o Sete de Dourados no Estadual deste ano. Já cumpriram quatro jogos, restando outros cinco, metade dos jogos da primeira fase. “Departamento Jurídico do clube está tentando conversão para penas alternativas, já que quase metade da pena já foi cumprida. Mas eles estarão no elenco”, informa Betinho Freitas, auxiliar técnico.  

O Aquidauanense estreia no Campeonato Estadual dia 19 de janeiro, sábado, no Estádio Noroeste, contra o Operário AC, de Dourados. A primeira rodada marca ainda Comercial contra a Serc, ABC e Costa Rica, Sete de Dourados e Águia Negra, Novo e Urso e Operário FC contra o Corumbaense. 

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