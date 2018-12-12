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Em carta de próprio punho, aquidauanense agradece prefeito Odilon e equipe do SAD

Renan Nucci

Publicado em 12/12/2018 às 18:33

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Só quem tem uma pessoa acamada em casa sabe como é difícil lidar com essa situação, psicológica e fisicamente. Diante dessa realidade, foi implantado pela prefeitura o Serviço de Atenção Domicilar (SAD), no ano de 2017, gestão do prefeito Odilon Ribeiro. Atendendo usuários em casa, o trabalho tem transformado vidas. Em nossa cidade o SAD atende dezenas de pacientes com casos da mais alta complexidade.

Uma carta escrita a mão pelo senhor Agenor Kuffner demonstra bem a importância deste trabalho. Sua esposa Iolanda é usuária do serviço, tem um quadro delicado e necessita cuidados especiais e atenção 24hs por dia. Na carta, o senhor Agenor expressa sua gratidão a toda equipe e elogia o trabalho prestado. Segundo ele, o serviço executado de forma humana, carinhosa e altamente profissional serve de exemplo para outras cidades. "É digno de ser elogiado e admirado pelos resultados que apresenta e pelo que representa no meio do povo necessitado" afirma.

Para o prefeito Odilon, receber a carta foi emocionante. "Nós trabalhamos muito e levamos este compromisso com muita seriedade, para tornar o atendimento em saúde mais humano e eficiente em nosso município" conta o prefeito. "Porém, a administração pública não é fácil e nem simples, mesmo com todo esforço esbarramos em dificuldades que muitas vezes nos deixam perplexos e chateados, ainda mais a saúde pública, onde um caso negativo sobre sai centenas de atendimentos positivos. Receber o reconhecimento e agradecimento das pessoas nos motiva e nos torna mais fortes a seguir em frente buscando mudar a realidade do serviço público no Brasil" pontua o prefeito. "Agradeço ao senhor Agenor pelo gesto, e à nossa equipe SAD pela forma como desempenham este trabalho".

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