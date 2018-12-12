Região de Aquidauana pode chegar a quase 40 graus nesta quarta-feira

Clima
Previsão do tempo indica altas temperaturas, sem previsão de chuvas
Quarta-feira (12) marcada por altas temperaturas em Aquidauana e região. O céu fica claro, alternando com parcialmente nublado. O sol brilha forte e não há previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima chega a 37 graus, uma das maiores do Estado.
A umidade relativa do ar continua caindo: mínima de apenas 30% e a máxima de 75%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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