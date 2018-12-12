Região de Aquidauana pode chegar a quase 40 graus nesta quarta-feira

Quarta-feira (12) marcada por altas temperaturas em Aquidauana e região. O céu fica claro, alternando com parcialmente nublado. O sol brilha forte e não há previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima chega a 37 graus, uma das maiores do Estado.

A umidade relativa do ar continua caindo: mínima de apenas 30% e a máxima de 75%.